П'ятниця буде вітряною та зі снігом: прогноз погоди в Україні на 28 січня

П'ятниця буде вітряною та зі снігом: прогноз погоди в Україні на 28 січня

Сьогодні буде хмарно.

У п'ятницю, 28 січня, у більшості регіонів України ітиме сніг, у Карпатах - хуртовина.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, сьогодні у більшості областей очікується невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер західний та південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 3° морозу до 2° тепла (вночі на Лівобережжі 5-10° морозу, вдень в Криму 1-6° тепла). В Карпатах сніг, хуртовина, пориви вітру 15-20 м/с, температура вночі та вдень 5-10° морозу.

Через сильний вітер та хуртовину на заході країни 28 січня оголошено І рівень небезпечності, жовтий, а на високогір’ї Закарпатської області, у горах Івано-Франківщини та Львівщини очікується значна сніголавинна небезпека (ІІІ рівень).

У Києві 28 січня також ітиме невеликий мокрий сніг. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі та вдень 0-2° тепла.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні.

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