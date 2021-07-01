П'ятниця буде з грозовими дощами: прогноз погоди в Україні на 2 липня

П'ятниця буде з грозовими дощами: прогноз погоди в Україні на 2 липня

Вдень подекуди град та шквали.

У п'ятницю, 2 липня, в Україні буде мінливо хмарна погода з грозовими дощами.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні, крім південного сходу, короткочасні дощі, грози (вночі місцями), вдень подекуди град та шквали 15-20 м/с, у західній частині місцями значні дощі. Вітер південно-західний, у західних областях північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень у західних, більшості північних та Вінницькій областях 23-28°, на решті території 27-32°.

У Києві 2 липня також ітиме короткочасний дощ, гроза (вночі місцями). Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-20°, вдень 26-28°.

Нагадаємо, що народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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