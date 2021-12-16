П'ятниця буде з опадами: прогноз погоди в Україні на 17 грудня

П'ятниця буде з опадами: прогноз погоди в Україні на 17 грудня

Завтра буде хмарно.

У п'ятницю, 17 грудня, в Україні буде багата на опади у вигляді дощу та мокрого снігу погода.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні очікується невеликий дощ та мокрий сніг, вночі у Харківській та більшості центральних областей, вдень у південно-східній частині помірні опади. На дорогах західної частини місцями ожеледиця, на сході країни подекуди ожеледь. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла. У Карпатах сніг, температура протягом доби 3-8° морозу.

У Києві 17 грудня також ітиме невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень 1-3° тепла.

Як на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптикиня Наталка Діденко, п'ятниця в Україні буде з опадами - періодично мокрий сніг, у південній частині та на південному сході з дощем. Температура повітря у п'ятницю коливатиметься в межах від 1° морозу до 3° тепла.

Від вівторка, 21 грудня, до України прорветься холодне арктичне повітря із морозами, додала синоптикиня.

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди на зиму 2021-2022 в Україні та повідомили, що вона буде теплішою за попередні, а найбільш аномально теплим стане січень.

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