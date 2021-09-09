П'ятниця обіцяє бути дуже теплою: прогноз погоди в Україні на 10 вересня

П'ятниця обіцяє бути дуже теплою: прогноз погоди в Україні на 10 вересня

Вдень стовпчики термометрів піднімуться до 27°.

У п'ятницю, 10 вересня, в Україні буде сухо та тепло.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опадів не очікується. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 7-12°, на узбережжі морів до 14°, вдень 22-27°, на високогір'ї Карпат та в горах Криму 16-18°.

У Києві 10 вересня також буде сухо. Невелика хмарність. Вітер південно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь-2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у вересні ще будуть теплі дні, однак наприкінці місяця до України прийде холодна погода, у середині жовтня очікуються перші заморозки, а у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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