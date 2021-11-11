П'ятниця обіцяє бути трохи теплішою: прогноз погоди в Україні на 12 листопада

П'ятниця обіцяє бути трохи теплішою: прогноз погоди в Україні на 12 листопада

Вночі та вранці у західних та південних областях місцями туман.

У п'ятницю, 12 листопада, в Україні почне трохи теплішати.

Про це повідомляє Укргідрометцентр на своїй сторінці у Facebook.

Так, за прогнозами синоптиків, завтра в країні опади не очікуються. Вітер переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, в Карпатському регіоні до 5° морозу, вдень 5-10° тепла, на півдні країни, Прикарпатті та Закарпатті до 13°.

У Києві 12 листопада також буде сухо. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 5-10° тепла, у Києві вночі 0-2° тепла, вдень 7-9° тепла.

Нагадаємо, раніше народний синоптик дав прогноз погоди на осінь 2021 року. Так, згідно з його розрахунками, у листопаді вже випаде сніг та вдарить мороз.

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