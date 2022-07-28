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П'ятниця в Україні буде переважно сухою та доволі теплою: прогноз погоди на 29 липня

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П'ятниця в Україні буде переважно сухою та доволі теплою: прогноз погоди на 29 липня

Фото: УНІАН

Погода буде мінливо хмарною.

У п'ятницю, 29 липня, в Україні буде переважно сухо та тепло.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 29 липня в країні буде переважно без опадів, лише вдень на Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини місцями очікується короткочасний дощ, гроза. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 11-16°, на узбережжі морів 15-20°, вдень 24-29°, у південній частині та на Закарпатті 28-33°.

29 липня у південній частині, Тернопільській, Хмельницькій, Чернівецькій, Вінницькій, Київській, Черкаській та Кіровоградьскій областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 29 липня буде сухо. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 26-28°. 29 липня у столиці та області також переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри. 

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