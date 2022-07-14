П'ятниця в Україні буде з грозовими дощами: прогноз погоди на 15 липня

Погода буде мінливо хмарною.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, 15 липня вночі в західних, Житомирській та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південної частини, східних та Дніпропетровської областей, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-16°, на півдні країни до 19°, вдень 26-31°, у північних та більшості західних областей 21-26° (на високогір'ї Карпат 16-18°).

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Вдень 15 липня в західних, північних та більшості центральних областей через грози оголошено І рівень небезпечності, жовтий).

У Києві 15 липня вночі буде сухо, вдень ітиме короткочасний дощ, гроза. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 14-16°, вдень 21-23°. Через грозу завтра вдень у Києві також оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.

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