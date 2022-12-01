П'ятницю буде холодною: прогноз погоди в Україні на 2 грудня

П'ятниця, 2 грудня, в Україні буде переважно сухою та морозною.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 2 грудня у південно-західних областях очікується невеликий сніг, вдень з дощем, місцями ожеледь, на решті території без істотних опадів. У західних та північних областях на дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний 5-10 м/с, на сході та південному сході місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5° морозу, у північних та східних областях до 9° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла. В Криму дощ, температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

У Києві 2 грудня істотні опади не передбачаються. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень 0-2° морозу.

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Як прогнозує Наталія Діденко, 2 грудня потужний антициклон визначатиме суху погоду в усій Україні, лише в Одеській області, на півдні Криму та у Вінницькій області пройдуть або мокрий сніг, або дощ - фаза опадів залежатиме, куди гойднуться стовпчики термометрів. У п'ятницю буде помірно холодно.

У Києві 2 грудня опадів не очікується, на дорогах ожеледиця, підмерзло вже непогано.

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі розповіли, як довго в Україні протримається така морозна погода. Так, за словами керівника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислава Білика, морози протримаються щонайменше тиждень, до 10 днів.

Раніше народний синоптик Станіслав Щедрін повідомляв, що морозна погода в Україні протримається до 10-12 грудня, а далі знову прийде потепління з "плюсами". Він також зазначив, що перший місяць цієї зими загалом буде теплим. Також, за словами Щедріна, у грудні буде багато опадів у вигляді снігу та дощу.

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