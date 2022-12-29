П'ятниця буде вологою та теплою: прогноз погоди в Україні на 30 грудня

У п'ятницю, 30 грудня, в Україні буде тепло, у деяких регіонах пройдуть дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, 30 грудня вночі на Закарпатті та в Карпатах, вдень у західних та Житомирській областях місцями очікується невеликий дощ та мокрий сніг, на решті території без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 4-9° тепла, на північному сході країни 0-5° тепла.

У Києві 30 грудня буде без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 5-7° тепла.

Як прогнозує Наталія Діденко, 30 грудня температура повітря становитиме в більшості областей України 3-9° тепла, на сході та північному сході 1-5°. Дощі в п'ятницю пройдуть у західних областях, ввечері дійдуть до Вінниччини, Житомирщини, Київщини. При зниженні температури повітря часом ймовірний мокрий сніг. На решті території - без істотних опадів.

У Києві 30 грудня переважатиме суха погода, лише надвечір пройде невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вночі в столиці близько нуля, слизько, вдень 4-6°.

Прогноз на Новий рік та початок січня

Нагадаємо, раніше Наталія Діденко повідомила, що 31 грудня - 1 січня в Україні буде тепло. В Усіх регіонах очікується плюсова температура, але водночас буде вітряно.

Варто зазначити, що народний синоптик Станіслав Щедрін також прогнозує, що перша половина місяця буде по-весняному теплою, а у другій половині січня до України прийде зимова погода зі снігопадами та похолоданням.

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