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П'ятьох російських окупантів підозрюють у розстрілі автомобілів з людьми у Гостомелі

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П'ятьох російських окупантів підозрюють у розстрілі автомобілів з людьми у Гостомелі

Фото: Associated Press

Російські військові відомі своїми звірствами та вбивства мирних людей, які вони чинили на окупованій Київщині.

Столична прокуратура повідомила про підозру п'ятьом солдатам армії Російської Федерації. Їм інкримінують розстріл десяти автомобілів з мирними мешканцями у Гостомелі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Слідство встановило, що 25 лютого військовослужбовці зведеного загону підрозділів Росгвардії, не виконавши бойове завдання із захоплення Києва, відступили та зайняли позиції в селищі Гостомель. Упродовж понад шести годин  в районі вулиць Шевченка та Свято-Покровської вони розстрілювали цивільні автомобілі з мирними мешканцями. Тоді люди просто намагалися виїхати із зони бойових дій у напрямку Києва.

Внаслідок обстрілів РФ загинуло п’ятеро людей. Крім того, шестеро отримали поранення.

Працівники СБУ ідентифікували російських омонівців. До вчинення злочину причетні підрозділи зведеного загону Росгвардії з міст Кемерово та Новокузнецька, а також мобільного загону особливого призначення (ОМОН) у Красноярському краї.

Злочинний наказ стріляти по цивільних віддавали командир підрозділу омонівців, його заступник і представник командування Росгвардії. У результаті розслідування отримано їх установчі дані і контакти. Крім того, ідентифіковано двох підлеглих, які власноруч розстрілювали автоколони.

© СБУ
Фото: СБУ

Нагадаємо, поліцейські повідомили про підозру російському військовому, який зґвалтував жінку під час окупації Київщини. Підозрюваний - військовий 37 окремої гвардійської мотострілецької Донської будапештської червоного прапора ордена червоної зірки бригади, 36 загальновійськової армії Східного військового округу збройних сил РФ.

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