П'є горілку та дарує пістолет: показали нове відео із 16-річним "мажором", який у Харкові вчинив криваву ДТП

П'є горілку та дарує пістолет: показали нове відео із 16-річним "мажором", який у Харкові вчинив криваву ДТП

Підліток уже перебуває під вартою.

У Мережі показали ще одне відео із 16-річним Миколою, який у Харкові вчинив криваву ДТП, а у 2019 році стріляв у людей в супермаркеті. На це раз неповнолітній п'є горілку та дарує своєму другу пістолет.

Про це у Facebook написав журналіст Сергій Грішин.

"На цьому відео Коля вітає друга з днем народження і дарує подарунок", - написав журналіст.

На відео молодик розпиває алкоголь із також ймовірно неповнолітніми та вітає свого друга, даруючи йому пістолет. При цьому хлопець постійно використовує нецензурну лексику.

"Життя - це і***на х***ня, ми не завжди будемо поруч. Але сьогодні у тебе з'явиться такий друг, який буде з тобою завжди. Заряжай та стріляй", - каже на відео підліток, який вчинив криваву ДТП у Харкові.

16-річний водій, який вчинив у Харкові криваву ДТП, дарував другу пістолет

Нагадаємо, у Харкові ввечері 26 жовтня сталася серйозна ДТП. Там водій легковика на величезній швидкості намагався проскочити перехрестя на червоний сигнал світлофора та влетів у інше авто. Внаслідок чого на місці загинув чоловік, ще троє людей потрапили до лікарні з травмами різного ступеня важкості.

Внаслідок аварії 58-річний водій Chevrolet Aveo загинув на місці, троє пасажирів Іnfiniti – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина - з важкими травмами доправлені до лікарні.

Також суд у Харкові обрав запобіжний захід водієві. Підліток перебуватиме під арештом 60 діб без права внесення застави.

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