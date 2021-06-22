Паблік dtp.kiev.ua обурив Мережу дописом про Другу світову: там повторили пропаганду з Росії

Антонов пише про "забуту історію" та "руйнування економічних зв'язків".

Засновник порталу dtp.kiev.ua Влад Антонов 22 червня опублікував скандальний допис, приурочений нападу нацистської Німеччини на Радянський Союз.

Допис з'явився на сторінці Антонова у Facebook.

"80 років тому почалася Велика Вітчизняна війна. Про це небезпечно сьогодні говорити в Україні, буквально за пару років у нас написали нову історію, нових героїв, а все що було раніше прийнято вважати жахом", - починає він свій допис.

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Потім пише про зменшення населення та руйнування економічних зв'язків (ймовірно з РФ) "заради похвали від країни, якій потрібні чисто як майданчик для тиску в геополітичній війні".

"Масам це все подається як патріотизм. Але похвалу на хліб не намажеш, потрібно виробництво, додана вартість, ВВП і робочі місця. І гасла теж не прогодують. Недарма дуже багато патріотів в Росії на будівництвах і в Польщі на городах, їсти ж то всім хочеться. Вибачте якщо когось образив, пишу як є", - закінчує Антонов допис.

У коментарях під написом засновника dtp.kiev.ua розгорілася дискусія. Хтось підтримував автора і дякували йому за написане, мовляв, треба робити висновки і не забувати історію:

"А соромно історію Великої Вітчизняної переписувати! Нахабно, ганебно і соромно".

"Зараз дуже зручно все переписувати. І дітей такому вчити".

Утім, більшість користувачів Мережі обурив допис:

"dtp.kiev.ua - ви чиїх будете? Де ви живете, в Україні? Вам небезпечно говорити про початок війни? Боїтеся розстрілів за ваші пости? Поясніть!"

"І про патріотів в Росії на будівництві неактуально. Припиніть рашатудей ретранслювати. Фу".

"Що ця хрінь робить в мене в стрічці, таке враження, що спільнота dtp.москва якась".

"Влад, як добре, що ти пишеш про те, що ти ватник. Це прекрасно. Жодні врятовані їжачки і котики цього не відмиють ніколи".

"Я думав, що ви адекватна людина. На жаль, ви неадекВАТНА".

"І ми руйнуємо економічні зв'язки, бо дехто у нас відрубав Крим і підпалив Донбас ... І цей дехто за поребриком перебуває. А ватний Антонов цього не розуміє. Пропаганда засіла у нього в голові дуже глибоко".

Були й такі, хто радив Антонову написати, що його зламали. Мовляв, це єдине виправдання написаного: "Вам акаунт зламали?!? Бо це єдине виправдання такого ватного посту!". Або взагалі мовчати: "Інколи краще помовчати, а не писати...", чи вчити історію: "Наведи хоча б пару фактів "написаної історії по-новому". Здається, тобі пора за перебрик".

Нагадаємо, 22 червня в Україні - День скорботи і пам'яті. Цього дня українці згадують мільйони співвітчизників, життя яких обірвала Друга світова війна. 80 років тому нацистська Німеччина атакувала Радянський Союз. Україна зазнала найбільших втрат: а різними даними, загинуло від 8 до 10 мільйонів людей.

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