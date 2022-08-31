Пацієнт під наркотиками вкрав швидку на Закарпатті і влаштував з поліцейськими погоню: фото

На Закарпатті поліцейські затримали чоловіка, який під дією наркотиків викрав автомобіль швидкої медичної допомоги.

У вівторок, 30 серпня, у Виноградові Закарпатської області 28-річний місцевий житель під дією наркотиків викрав з-під медичного закладу автомобіль швидкої допомоги.

Про це повідомили у поліції Закарпаття.

"Вчора уночі до поліції надійшло повідомлення від працівників медустанови у місті Виноградів. Правоохоронцям повідомили, що їх пацієнт викрав службовий транспорт", - розповідають у поліції.

Поліцейські з’ясували, що зловмисник, якого доправили до медичного закладу у стані наркотичного сп’яніння, під час спілкування з лікарями почав поводитися агресивно. Він раптово вибіг з приміщення лікарні, сів за кермо автомобіля екстреної медичної допомоги та зник у невідомому напрямку.

Оглянувши місце злочину та опитавши його свідків, поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 28-річний місцевий житель.

Одночасно із цим орієнтування на автомобіль передали всім екіпажам, що дозволило швидко встановити маршрут руху чоловіка.

"Поліцейські почали переслідувати його, однак законну вимогу працівників поліції зупинитися зловмисник проігнорував та тільки пришвидшив рух. Зрештою, не впоравшись з керуванням, фігурант в’їхав у огорожу приватного будинку, де його і затримали поліцейські", - розповіли в поліції.

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 289 Кримінального кодексу України.

Фото: Головне управління Національної поліції в Закарпатській області

Фігуранта затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. У справі триває досудове розслідування та вирішується питання про повідомлення зловмисникові про підозру.

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