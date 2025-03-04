Пацієнта вивели з наркозу посеред операції: львівські хірурги успішно видалили пухлину

Методика wake-up анестезії дозволяє проводити операції на головному мозку, коли пацієнт перебуває у свідомості.

У львівській лікарні Святого Луки нейрохірурги провели складну операцію з видалення пухлини головного мозку. Під час хірургічного втручання пацієнт був при тямі та розмовляв.

Про це повідомили в Першому медичному об'єднанні Львова".

Лікарі зазначили, що операція тривала три години й пройшла успішно. Наразі пацієнта вже виписано додому лише через тиждень після операції.

Цей 50-річний чоловік на початку 2025 року звернувся до медиків зі скаргами на судоми та головний біль. Вході обстеження виявилось, що стан пацієнта пов'язаний із пухлиною головного мозку, яка утворилася у ділянці поблизу центрів мовлення та рухів кінцівок.

Завідувач нейрохірургічного відділення Остап Грищук пояснив, що таке розташування новоутворення робить операцію складнішою, адже є великий ризик зачепити ці важливі центри головного мозку, що може призвести до порушень мовлення та рухів пацієнта.

"Ми маємо акуратно забрати пухлину, щоб у пацієнта не виникло потім дисфункцій головного мозку. У цього чоловіка був високий ризик мовних та рухових розладів. Тому ми ухвалили рішення оперувати під wake-up анестезією", – пояснив Грищук.

Раніше такі операції у лікарні Святого Луки не проводились, але лікарі з іншої львівської лікарні Святого Пантелеймона вже мали такий досвід. Тому до операційної бригади, яка мала провести "операцію з пробудженням" було запрошено анестезіолога зі Святого Пантелеймона.

Лікарі детально розповіли, які етапи проходить така операція. Спочатку пацієнта вводять у наркоз, щоб відкрити череп і дістатися до головного мозку. Але перш ніж видаляти пухлину, його пробуджують і приблизно пів години він перебуває у свідомості.

В цей час логопед розмовляє з пацієнтом, щоб спостерігати за роботою мовних центрів його мозку, а нейрофізіолог відстежує чи може пацієнт рухати кінцівками. Якщо рухи і мовлення залишаються в нормі, це свідчить, що хірурги не зачіпають важливі структури у мозку.

Таким чином нейрохірургам вдалося успішно видалити пухлину розміром 3 см.

"Операція тривала 3 години і пройшла добре, саме так, як ми й планували. Мовні та рухові центри не постраждали. Відповідно, надалі в чоловіка не розвинуться післяопераційні неврологічні ускладнення", – повідомив нейрохірург Андрій Козловський.

Нагадаємо, у Львові врятували дитину з небезпечною аномалією. Лікарі кажуть, що дівчинка народилася з "бомбою" в голові.

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