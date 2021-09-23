"Пацієнтів надходить більше ніж влітку": які категорії хворих потрапляють зараз до стаціонару із коронавірусом

"Пацієнтів надходить більше ніж влітку": які категорії хворих потрапляють зараз до стаціонару із коронавірусом

Зараз до лікарень надходить багато пацієнтів з серцевими і ендокринними захворюваннями.

В Україні зараз почали фіксувати все більше випадків коронавірусу серед українців. Чимало з тих, хто захворів, через важкість перебігу хвороби потрапляють на лікування до стаціонару.

Про це розповів лікар-інфекціоніст Київської клінічної лікарні №4 Євген Дубровський.

"Особливо примітно, що зараз циркулюють і інші респіраторні віруси - люди масово скаржаться на нежить, кашель, болі в горлі. Але під час перевірки, це виявляється не ковід. Так що природа бере своє - сидіння вдома під замком не дає гарантії, що віруси зникають. Щось йде, інше з'являється. Стерильні умови і хованки по домівках не змінять ситуацію в корені. Потрібно загартовувати імунітет і вести здоровий спосіб життя. Це хороша гарантія успішної перемоги над вірусами", - зазначив лікар.

Він повідомив, що на сьогодні в лікарнях багато хворих на коронавірус, які потрапляють на лікування до стаціонару через супутні захворювання.

"В лікарнях дійсно багато і важких ковідних пацієнтів. І надходить їх зараз значно більше, ніж влітку. Це - правда. Люди з серцевими і ендокринними захворюваннями, з ослабленим імунітетом і підірваним здоров'ям - це та основна група, на кого слід звернути увагу", - розповідає Євген Дубровський.

Нагадаємо, що лікарка назвала "найкращу вакцину" від COVID-19, на її думку, і пояснила, чому.

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