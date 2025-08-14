ТСН у соціальних мережах

Падіння метеорита чи потік Персеїди: україїнці побачили яскравий спалах в небі (відео)

Яскравий спалах в небі може свідчити про падіння метеорита.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Місцеві помітили  яскравий спалах в небі, який, ймовірно, був викликаний метеором Фото ілюстративне / © pixabay.com

Про ймовірне падіння метеорита заговорили пізно ввечері 14 серпня місцеві жителі Київщини, Рівного та Луцька. Вони помітили яскравий спалах в небі, який міг би бути викликаний метеором.

Місцеві пабліки оприлюднили відео спалаху.

Наразі пишуть, що спалах бачили не лише на Рівненщині та у Луцьку, а й у столиці, а також на Житомирщині.

Яскравий спалах в небі, який, за свідченнями очевидців, може бути викликаний падінням метеорита, зафіксували і вуличні камери. Хоча так зване падіння метеора, швидше за все, було частиною знаменитого потоку Персеїд.

За даними експертів, метеорний потік Персеїди — один із найяскравіших і найвідоміших потоків, що є активним щороку з 23 липня до 22 серпня, із піком 12-13 серпня.

