Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР перевіряє версію про несправність ракети (фото)

Падіння літака Фото ДБР

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Державне бюро розслідувань отримало матеріали службового розслідування щодо падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області та перевіряє наведені в них висновки. Серед можливих причин авіаційної події військове командування назвало нештатне спрацювання керованої ракети.

Про це повідомляє ДБР.

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Як повідомили у ДБР 13 жовтня, командування Повітряних сил ЗСУ провело службове розслідування обставин катастрофи. Однак озвучена версія має бути підтверджена в межах кримінального провадження та результатами відповідних експертиз.

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Наразі слідчі призначили комплекс експертних досліджень. Зокрема, фахівці вивчають дані бортового реєстратора літака, відомого як «чорна скринька».

Падіння МіГ-29 / © Державне бюро розслідувань

У ДБР очікують на результати експертиз, які допоможуть встановити причини падіння винищувача та з’ясувати всі обставини інциденту. Остаточні висновки слідство зробить після отримання й оцінки результатів усіх призначених досліджень.

Падіння МіГ-29 / © Державне бюро розслідувань

Падіння МіГ-29 — що відомо

Нагадаємо, 10 серпня 2026 року винищувач Повітряних сил ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Березівському районі Одеської області. Під час польоту сталася нештатна ситуація: МіГ-29 загорівся і впав, а пілот утратив керування.

Льотчику вдалося катапультуватися. За інформацією ДБР, загрози його життю немає.

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За фактом авіаційної катастрофи бюро розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про можливе порушення правил польотів або підготовки до них, а також експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.

Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Нагадаємо, 1 жовтня під час виконання бойового завдання на фронті загинув український льотчик — капітан Марат Мамбетов. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Де саме, у Повітряних силах не вказали.

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