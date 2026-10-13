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Падіння МіГ-29 на Одещині: ДБР перевіряє версію про несправність ракети (фото)
Чому загорівся МіГ-29 під час виконання бойового завдання на Одещині? ДБР призначило експертизи та досліджує «чорну скриньку».
Державне бюро розслідувань отримало матеріали службового розслідування щодо падіння винищувача МіГ-29 в Одеській області та перевіряє наведені в них висновки. Серед можливих причин авіаційної події військове командування назвало нештатне спрацювання керованої ракети.
Про це повідомляє ДБР.
Як повідомили у ДБР 13 жовтня, командування Повітряних сил ЗСУ провело службове розслідування обставин катастрофи. Однак озвучена версія має бути підтверджена в межах кримінального провадження та результатами відповідних експертиз.
Наразі слідчі призначили комплекс експертних досліджень. Зокрема, фахівці вивчають дані бортового реєстратора літака, відомого як «чорна скринька».
У ДБР очікують на результати експертиз, які допоможуть встановити причини падіння винищувача та з’ясувати всі обставини інциденту. Остаточні висновки слідство зробить після отримання й оцінки результатів усіх призначених досліджень.
Падіння МіГ-29 — що відомо
Нагадаємо, 10 серпня 2026 року винищувач Повітряних сил ЗСУ виконував бойове завдання зі знищення ворожих безпілотників у Березівському районі Одеської області. Під час польоту сталася нештатна ситуація: МіГ-29 загорівся і впав, а пілот утратив керування.
Льотчику вдалося катапультуватися. За інформацією ДБР, загрози його життю немає.
За фактом авіаційної катастрофи бюро розпочало кримінальне провадження за ч. 2 ст. 416 Кримінального кодексу України. Йдеться про можливе порушення правил польотів або підготовки до них, а також експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу.
Досудове розслідування триває. Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.
Нагадаємо, 1 жовтня під час виконання бойового завдання на фронті загинув український льотчик — капітан Марат Мамбетов. На винищувачі МіГ-29 він завдавав ракетно-бомбових ударів по російських окупантах на одному з напрямків фронту. Де саме, у Повітряних силах не вказали.