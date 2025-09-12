- Дата публікації
Падіння боєприпасу з українського літака на Волині: з’явилися фото зруйнованого будинку
Боєприпас, що впав з українського літака, спричинив пожежу та повністю знищив будинок у селі Копилля.
У селі Копилля Волинської області зняли на фото руйнування житлового будинку, на який 11 вересня впав боєприпас з українського літака. У пожежі згоріли документи та гроші власників.
Про це повідомляє «Суспільне Луцьк».
У Копиллі власники зруйнованого будинку дивом лишилися живими — під час падіння боєприпасу їх не було вдома. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідні оселі: у кількох хатах вибило вікна.
Господар будинку Володимир Шрамко розповів журналістам, що після вибуху почалася пожежа, яка знищила дім, хлів і пилораму. Родина втратила також документи і заощадження, що залишалися всередині. Нині подружжя тимчасово мешкає у родичів неподалік.
У Державному бюро розслідувань підтвердили, що боєприпас випав із українського винищувача. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них.
У Волинській обласній військовій адміністрації подію наразі не коментували.
Нагадаємо, 11 вересня телеканал «Аверс» повідомив, що на Волині ракета з українського літака відірвалася і впала на житловий будинок у селі Копилля. За даним журналістів, мешканцями того будинку є батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД.