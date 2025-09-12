ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
731
1 хв

Падіння боєприпасу з українського літака на Волині: з’явилися фото зруйнованого будинку

Боєприпас, що впав з українського літака, спричинив пожежу та повністю знищив будинок у селі Копилля.

Ірина Лаб'як
Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака

Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака / © "Суспільне Луцьк"

У селі Копилля Волинської області зняли на фото руйнування житлового будинку, на який 11 вересня впав боєприпас з українського літака. У пожежі згоріли документи та гроші власників.

Про це повідомляє «Суспільне Луцьк».

У Копиллі власники зруйнованого будинку дивом лишилися живими — під час падіння боєприпасу їх не було вдома. Вибуховою хвилею пошкодило і сусідні оселі: у кількох хатах вибило вікна.

Господар будинку Володимир Шрамко розповів журналістам, що після вибуху почалася пожежа, яка знищила дім, хлів і пилораму. Родина втратила також документи і заощадження, що залишалися всередині. Нині подружжя тимчасово мешкає у родичів неподалік.

Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака та власник житла / © "Суспільне Луцьк"

Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака та власник житла / © "Суспільне Луцьк"

Місце падіння боєприпасу з українського літака на Волині / © "Суспільне Луцьк"

Місце падіння боєприпасу з українського літака на Волині / © "Суспільне Луцьк"

Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака / © "Суспільне Луцьк"

Зруйнований будинок у Копиллі внаслідок падіння боєприпасу з українського літака / © "Суспільне Луцьк"

У Державному бюро розслідувань підтвердили, що боєприпас випав із українського винищувача. За фактом інциденту відкрито кримінальне провадження за статтею про порушення правил польотів або підготовки до них.

У Волинській обласній військовій адміністрації подію наразі не коментували.

Нагадаємо, 11 вересня телеканал «Аверс» повідомив, що на Волині ракета з українського літака відірвалася і впала на житловий будинок у селі Копилля. За даним журналістів, мешканцями того будинку є батьки заступника начальника місцевого спецпідрозділу поліції КОРД.

731
