Падіння українського БпЛА в Болгарії: у Софії назвали його призначення

Безпілотник / © Pixabay

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Україна навмисно не спрямовувала дрони в бік Болгарії та готова співпрацювати з болгарською стороною для з’ясування всіх обставин падіння і вибуху українського БпЛА на території країни.

Про це під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Болгарії Велиславою Петровою-Чамовою заявила посолка України у Софії Олеся Ілащук, передає болгарський мовник БНТ.

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Зі свого боку Петрова-Чамова висловила стурбованість у зв’язку з інцидентом, зауваживши, що будь-яке несанкціоноване проникнення в повітряний простір Болгарії є неприйнятним.

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Міністерка зазначила, що Софія звернулась до Києва з проханням надати всю наявну інформацію, яка могла б сприяти повному з’ясуванню обставин зальоту і падіння й подальшого вибуху дрона на болгарській території.

Також посадовиця наголосила на необхідності «безпосередніх та ефективних» каналів зв’язку між «компетентними» відомствами Болгарії та України, поінформувавши, що болгарська сторона також підтримує подібний зв’язок з румунською стороною.

Крім цього, Петрова-Чамова сказала, що повідомила й очільників МЗС країн-членів Євросоюзу про цей інцидент та вжиті дії щодо нього.

Вона додала, що 12 серпня також очікується обмін «найновішою інформацією з цього питання» між союзниками по НАТО.

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«Болгарія й надалі послідовно захищатиме свій суверенітет та безпеку своїх громадян. Наша країна також залишається послідовною у своїй позиції, що припинення бойових дій та досягнення справедливого та сталого миру шляхом дипломатичних зусиль мають ключове значення для безпеки та стабільності в регіоні», — резюмувала міністерка.

Тим часом міністр внутрішніх справ Болгарії Іван Демерджиєв підтвердив журналістам, що це був український дрон, але він не був бойовим.

«Це український безпілотник. Це не бойовий безпілотник для атаки, а безпілотник, який призначений для роботи з іншими БпЛА», — цитує голову МВС Novinite.

За його словами, у межах розслідування інциденту вже проводяться експертизи. Інших деталей він не розповів.

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Падіння дрона у Болгарії: останні новини

Нагадаємо, у Болгарії не вщухають дискусії навколо безпілотника, який, ймовірно, пов’язаний з Україною та вибухнув у повітряному просторі країни поблизу Кардама. Президентка Болгарії Іляна Йотова заявила, що очікує на доповіді спецслужб для встановлення походження та обставин інциденту, а Міністерство закордонних справ країни викликало посолку України Олесю Ілащук.

Зазначимо, безпілотник, який 8 серпня вибухнув у Болгарії в районі колишнього пункту пропуску Кардам, найімовірніше, є дроном-приманкою «Майя». Речник МЗС України Георгій Тихий запевнив, що Сили оборони України навмисно не спрямовували жодних засобів у бік Болгарії.

Дрон, який виявили біля кордону Болгарії, міг втратити курс під впливом РЕБ.

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