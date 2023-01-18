Падіння гелікоптера у Броварах: Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування трагедії

Шмигаль каже, що загибель Монастирського, Єніна та Лубковича - це втрата для урядової команди та всієї держави.

Прем'єр Денис Шмигаль прокоментував трагедію із падінням гелікоптера у Броварах, внаслідок якої загинуло щонайменше 18 людей, серед яких керівництво МВС.

Свою заяву прем'єр-міністр України Денис Шмигаль опублікував у Телеграмі.

Голова уряду підтвердив загибель голови МВС Дениса Монастирського, його заступника Євгенія Єніна і держсекретаря міністерства Юрія Лубковича. Зазначивши, що це велика втрата для урядової команди та всієї держави.

Шмигаль висловив співчуття родинам усіх загиблих і доручив створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії.

"Трагедія у Броварах. Внаслідок падіння гелікоптера щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави. Мої щирі співчуття родинам усіх загиблих. Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - йдеться в його повідомленні.

Нагадаємо, зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Голова ОВА повідомив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Мер Броварів Ігор Сапожко розповів деталі катастрофи.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння гвинтокрила 18 січня загинуло керівництво МВС.

Станом на 10.30 відомо про 18 загиблих, серед яких 3 дітей. Повідомляється про щонайменше 29 поранених, зокрема — 15 дітей. Потерпілим надається вся необхідна допомога.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила. Наразі на місці трагедії працюють слідчі та експерти. Костін наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем.

За словами правоохоронців, наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат наголосив, що наразі про причини падіння гвинтокрила говорити зарано, є кілька факторів, через які може статися катастрофа.

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