Падіння гелікоптера в Броварах: Шмигаль закликав уникати спекуляцій та теорій трагедії

Уряд на позачерговому засіданні створив спеціальну робочу групу, яка контролюватиме розслідування трагедії в Броварах.

Сьогодні, 18 січня, у зв’язку із трагедією, яка сталась зранку в Броварах на Київщині, уряд України зібрався на позачергове засідання. Чиновники хвилиною мовчання вшанували пам’ять усіх загиблих в жахливій катастрофі.

Про це повідомляється на каналі прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля в Telegram.

Під час засідання глава уряду зазначив, що розслідування трагедії займе деякий час.

"А тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків. Зараз на місці працюють усі служби, щоб покроково, детально з’ясувати причини падіння гвинтокрила. Висловлюю свої щирі співчуття родинам. Світла пам’ять усім загиблим", - сказав Шмигаль.

Кабмін доручив у рамках Державної комісії ТЕБ і НС утворити спеціальну робочу групу, яка контролюватиме розслідування трагедії в Броварах. До складу групи увійдуть в. о. міністра внутрішніх справ, керівник ДСНС, представники інших міністерств.

Авіакатастрофа в Броварах

У середу вранці, 18 січня, у Броварах під Києвом поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився гвинтокрил.

Внаслідок авіакатастрофи загинули 14 людей, з них - 1 дитина.

Зокрем загинуло керівництво МВС: міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович. Вони летіли до Харкова.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядається декілька версій.

Уряд призначив очільника Нацполіції Ігоря Клименка заступником міністра внутрішніх справ і поклав на нього виконання обов'язків міністра внутрішніх справ після загибелі Дениса Монастирського у катастрофі гелікоптера у Броварах 18 січня.

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