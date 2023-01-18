Падіння гвинтокрила у Броварах: кількість жертв зросла, доля однієї дитини невідома (фото)

У Броварах після падіння гвинтокрила тривають пошуково-рятувальні роботи.

У Броварах на Київщині зросла кількість жертв внаслідок авіакатастрофи зранку 18 січня. Виявлено 17 загиблих осіб, з них 4 дитини та 9 осіб, які перебували на борту гвинтокрила, котрий розбився.

Про це повідомили у ДСНС з посиланням на інформацію станом на 14:00.

Травмовано у результаті падіння гвинтокрила 25 осіб, з яких - 11 дітей. Їх госпіталізовано до лікарень (інформація уточнюється).

Тривають пошуково-рятувальні роботи підрозділами ДСНС у будівлі ДНЗ, доля одної дитини залишається невідомою.

Психологи ДСНС вже надали допомогу 51 особі. На місці працюють 65 працівників ДСНС та 12 одиниць техніки, у тому числі кінологічний розрахунок та 3 рятувальні відділення МРЦ ШР.

Додамо, що міський голова Броварів Ігор Сапожко стверджує, що серед загиблих тільки одна дитина.

Авіакатастрофа у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині пролунав вибух. Повідомлялося про пожежу. Голова ОВА уточнив, що поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу.

Внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Серед поранених внаслідок падіння гелікоптера є вагітна жінка.

За даними ДСНС, розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три авто.

Начальник Нацполіції в Харківській області Володимир Тимошко повідомив, що очільник МВС України Денис Монастирський та його колеги летіли до Харкова.

Усі обставини аварії будуть детально розслідувані – для цього створюють спеціальну групу, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах. Наразі розглядається декілька версій.

Загибель керівництва МВС – важка втрата, але заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що міністерство працює у штатному режимі і продовжує забезпечувати безпеку в містах і на оборонних рубежах нашої країни. Тимчасово виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ буде один із заступників Монастирського.

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