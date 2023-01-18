Падіння гвинтокрила у Броварах: мер міста розповів деталі катастрофи

У середу вранці, 18 січня, у Броварах впав вертоліт ДСНС, є жертви серед дітей та дорослих.

У Броварах у середу, 18 січня, у катастрофі внаслідок падіння гелікоптера біля дитячого садка загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей.

Як розповів мер Броварів Ігор Сапожко, трагедія сталася близько 8:10 поблизу дитячого садочку на вулиці Петлюри. Внаслідок падіння вертольота спалахнула пожежа.

"Від потужного вибуху руйнації зазнали приміщення садочка та один з прилеглих будинків. На місце відразу прибули усі екстрені служби: рятувальники, медики, військові, поліція. Дітей, працівників садочка та мешканців прилеглих будинків оперативно евакуйовано", - зазначив він.

Мер міста також розповів, що станом на зараз 25 осіб, з них 10 дітей, перебувають в Броварській лікарні. З людьми працюють медики та психологи.

Падіння вертольота у Броварах

У середу, 18 січня у місті Бровари поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеб, під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

Станом на зараз відомо, що загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей. Поранення отримали – 26 людей, серед яких 15 дітей.



Пізніше стало відомо, що внаслідок катастрофи загинуло керівництво МВС: міністр, перший заступник міністра та державний секретар, також загинуло два пілоти.

За словами правоохоронців, наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

У Повітряних силах розповіли, що відбулось падіння гелікоптера Super Puma, які передавали французькі партнери.

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