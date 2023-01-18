Падіння гвинтокрила у Броварах: мер міста розповів останні новини про трагедію

Пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії у Броварах закінчені. Станом на вечір 17 січня відомо про 14 жертв, серед яких - одна дитина.

Про це повідомив мер Броварів Ігор Сапожко.

"Станом на 17.00 пошуково-рятувальні роботи на місці трагедії у Броварах закінчені. За офіційною інформацією від ДСНС, усього загинуло 14 осіб, з них одна дитина. Кабінетом міністрів створено спеціальну робочу групу для розслідування трагедії у Броварах", - написав міський голова Броварів.

Він додав, що внаслідок падіння вертольота постраждало 25 осіб, з них 11 дітей. В опіковому центрі перебувають 10 осіб, з них 4 дітей. У Броварській лікарні наразі перебуває 5 осіб, з них 2 дітей. За інформацією медиків, стан пацієнтів стабільний.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Вранці 18 січня у Броварах, що на Київщині, пролунали вибухи. У Нацполіції поінформували, що поруч із дитячим садком та житловим будинком розбився вертоліт, на борту якого перебувало 9 осіб - це керівництво МВС та екіпаж. Спочатку повідомлялося про 17 загиблих осіб.

Попередню версію катастрофи поки не повідомляють. Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що наразі розглядаються "всі можливі версії аварії". Досудове розслідування доручено слідчим СБУ.

За остаточними даними від Державної служби з надзвичайних ситуацій, внаслідок падіння вертольота загинуло 14 осіб, з них - 1 дитина. Постраждало 25 осіб, з них - 11 дітей.

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

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