Падіння гвинтокрила у Броварах: міжнародні політики відреагували на трагедію

У Броварах у середу вранці, 18 січня, сталася авіакатастрофа – внаслідок падіння гелікоптера ДСНС біля дитячого садка загинуло вже близько 16 людей, серед них – троє дітей.

Наразі також офіційно підтвердили загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, їхніх помічників та екіпаж гвинтокрила.

Правоохоронці поки ані підтверджують, ані спростовують версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів. У поліції наголосили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше встановити причини цієї жахливої трагедії. Проте наразі ще зарано говорити про причини аварії та висувати якісь версії.

На жахливу трагедію у Броварах, яка забрала життя дорослих і дітей, відреагували президент України та міжнародні політики. ТСН.ua зібрав реакцію західних політиків.

Так, президент України Володимир Зеленський доручив зʼясувати всі обставини того, що сталося.

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків", - написав Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих:

"З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах. Мої думки з родинами та близькими жертв".

Ze wielkim smutkiem przyjąłem wiadomość o katastrofie śmigłowca w Browarach po Kijowem, w wyniku której zginęło kilkanaście Osób, w tym przedstawiciele kierownictwa resortu spraw wewnętrznych Ukrainy. Moje myśli są dziś z Rodzinami i bliskimi Ofiar. — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) January 18, 2023

Про трагедію також написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

"Трагедія сталася в самому серці розтерзаної війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Володимиру Зеленському та всій країні. Ми сумуємо разом з вами".

Tragedy strikes at the heart of war-torn Ukraine.



I express my heartfelt condolences to the families of the victims, @ZelenskyyUa and the entire country following the helicopter crash at #Brovary.



We are mourning with you. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 18, 2023

Голова Європейської ради Шарль Мішель також відреагував на авіакатастрофу в Броварах:

"Ми приєднуємося до скорботи після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України".

We join #Ukraine in grief following the tragic helicopter accident in #Brovary



Minister Denys Monastyrsky was a great friend of the EU.



We share our deepest condolences with the families of the victims, President @ZelenskyyUa PM @Denys_Shmyhal and the people of #Ukraine — Charles Michel (@CharlesMichel) January 18, 2023

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в окремому твіті зазначив, що дізнався про трагедію з жахом:

"З жахом дізнався про смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Вони були чудовими партнерами зі співпраці та друзями. Мої глибокі співчуття рідним і близьким".

Horrified to learn about the death of Ukraine's Minister of Interior Denys Monastyrsky and his Deputy Yevhen Yenin. They were excellent cooperation partners and friends. My deepest condolences to the families and loved ones. — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) January 18, 2023

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повідомила, що шокована трагічною загибеллю керівництва МВС України та мирних жителів:

"Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім сім'ям та нашим партнерам в уряді України у зв'язку з цією втратою".

Shocked at the tragic death of leadership of @MVS_UA as well as civilians, following a helicoper crash in Brovary. I knew well both Minister Monastyrsky & his First Deputy Yenin. My sincere condolences to their families and our Ukrainian government partners over this loss. pic.twitter.com/DD9CCMgmC1 — Dame Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) January 18, 2023

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк приголомшена жахливою новиною з Броварів:

"Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами із МВС".

Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами в @MVS_UA — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) January 18, 2023

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також висловила співчуття сім'ям загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах:

Приголомшена новиною про те, що Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський і наш друг Євген Єнін, його перший заступник, загинули в аварії гвинтокрила. Серед загиблих і потерпілих інші співробітники МВС, а також діти. Мої глибокі співчуття родинам жертв і колегам з МВС. — Anka Feldhusen (@AnkaFeldhusen) January 18, 2023

Падіння вертольота у Броварах

У середу, 18 січня, у місті Бровари поблизу дитячого садка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії в садку перебували діти та співробітники закладу.

Як розповіли у ДСНС, гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54) впав о 8:20, пошкодивши дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування трагедії у Броварах.

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