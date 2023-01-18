Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Падіння гвинтокрила у Броварах: міжнародні політики відреагували на трагедію

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
5380
Час на прочитання
3 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Падіння гвинтокрила у Броварах: міжнародні політики відреагували на трагедію

Фото: Наталії Нагорної / Фото: ТСН.ua

Внаслідок авіакатастрофи загинуло близько 16 людей, зокрема – троє дітей.

У Броварах у середу вранці, 18 січня, сталася авіакатастрофа – внаслідок падіння гелікоптера ДСНС біля дитячого садка загинуло вже близько 16 людей, серед них – троє дітей.  

Наразі також офіційно підтвердили загибель міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його першого заступника Євгенія Єніна, державного секретаря МВС Юрія Лубковича, їхніх помічників та екіпаж гвинтокрила. 

Правоохоронці поки ані підтверджують, ані спростовують версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів. У поліції наголосили, що роблять все можливе, щоб якнайшвидше встановити причини цієї жахливої трагедії. Проте наразі ще зарано говорити про причини аварії та висувати якісь версії.

На жахливу трагедію у Броварах, яка забрала життя дорослих і дітей, відреагували президент України та міжнародні політики. ТСН.ua зібрав реакцію західних політиків.

Так, президент України Володимир Зеленський доручив зʼясувати всі обставини того, що сталося.

"Сьогодні в Броварах Київської області сталася жахлива трагедія. Розбився гелікоптер ДСНС, на місці падіння виникла пожежа. Станом на цю хвилину 15 людей загинули. Точне число жертв трагедії наразі встановлюється. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович, їхні помічники, екіпаж гвинтокрила. Травмовано 25 людей, серед них 10 дітей. Станом на цю хвилину загинули три дитини. Невимовний біль. Гвинтокрил упав на територію одного з дитячих садочків", - написав Зеленський.

Президент Польщі Анджей Дуда висловив співчуття родинам загиблих:

"З глибоким сумом я сприйняв інформацію про катастрофу гелікоптера в Броварах. Мої думки з родинами та близькими жертв".

Про трагедію також написала очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн:

"Трагедія сталася в самому серці розтерзаної війною України. Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих, Володимиру Зеленському та всій країні. Ми сумуємо разом з вами".

Голова Європейської ради Шарль Мішель також відреагував на авіакатастрофу в Броварах: 

"Ми приєднуємося до скорботи після трагічної аварії гелікоптера в Броварах. Міністр Денис Монастирський був великим другом ЄС. Ми висловлюємо наші найглибші співчуття родинам загиблих, президенту Володимиру Зеленському, прем'єр-міністру Денису Шмигалю та народу України".

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас в окремому твіті зазначив, що дізнався про трагедію з жахом:

"З жахом дізнався про смерть міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського та його заступника Євгена Єніна. Вони були чудовими партнерами зі співпраці та друзями. Мої глибокі співчуття рідним і близьким".

Пані посол Великої Британії Мелінда Сіммонс повідомила, що шокована трагічною загибеллю керівництва МВС України та мирних жителів:

"Я добре знала і міністра Монастирського, і його першого заступника Єніна. Мої щирі співчуття їхнім сім'ям та нашим партнерам в уряді України у зв'язку з цією втратою".

Пані посол США в Україні Бріджит Брінк приголомшена жахливою новиною з Броварів:

"Приголомшена і засмучена жахливою новиною з Броварів. Мої глибокі співчуття близьким міністра Монастирського, першого заступника Єніна, а також усіх загиблих і постраждалих у катастрофі цього ранку. Наші серця - з громадою Броварів та нашими друзями й партнерами із МВС".

Пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен також висловила співчуття сім'ям загиблих внаслідок падіння гелікоптера у Броварах:

Падіння вертольота у Броварах

У середу, 18 січня, у місті Бровари поблизу дитячого садка та багатоповерхівок впав гвинтокрил. Як повідомив очільник Київської ОВА Олексій Кулеба, під час трагедії в садку перебували діти та співробітники закладу.

Як розповіли у ДСНС, гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54) впав о 8:20, пошкодивши дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Прем'єр Денис Шмигаль доручив створити спецгрупу для розслідування трагедії у Броварах.

​​Читайте також:

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

Кількість жертв зросла зросла до 18 осіб, серед них – троє дітей: падіння гвинтокрила у Броварах

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
5380
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація