Падіння гвинтокрила у Броварах: поліція встановлює причини катастрофи

У катастрофі внаслідок падіння вертольота є жертви серед дорослих та дітей, зокрема загинуло керівництво МВС.

У Броварах на місці катастрофи внаслідок падіння вертольота працюють слідчо-оперативні групи, правоохоронці встановлюють причини.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця Національної поліції Мар’яна Рева.

"У Броварах розбився гелікоптер ДСНС, на борту перебувало 9 осіб, серед них – міністр внутрішніх справ України, перший заступник міністра, а також державний секретар. На місці працюють слідчо-оперативні групи – Нацполіції, ДБР, СБУ", - сказала Рева.

Вона також наголосила, що правоохоронці роблять все можливе, щоб якнайшвидше встановити причини цієї жахливої трагедії. Проте наразі ще зарано говорити про причини аварії та висувати якісь версії.

Падіння вертольота у Броварах 18 січня

У середу, 18 січня, близько 8 ранку, у Броварах поблизу дитячого садочка та багатоповерхівок впав гвинтокрил.

Станом на зараз відомо, що загинуло вже 18 людей, серед них – троє дітей. Поранення отримали – 26 людей, серед яких 15 дітей. У авікатастрофі також загинуло керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, державний секретар Юрій Лубкович та перший заступник міністра Євген Єнін.



За словами правоохоронців, наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

У Повітряних силах розповіли, що відбулось падіння гелікоптера Super Puma, які передавали французькі партнери.

Генеральний прокурор Андрій Костін зазначив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила у Броварах 18 січня.

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