Падіння гвинтокрила в Броварах взялася розслідувати СБУ: названо кілька версій трагедії

Наразі на місці трагедії працюють слідчі та експерти.

СБУ розпочала провадження щодо падіння гелікоптера у Броварах, внаслідок чого загинуло 16 людей, серед яких троє дітей, а також голова МВС, його заступник і держсекретар. Наразі розглядається декілька версій.

Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Слідчі Служби безпеки України розпочали досудове розслідування за фактом падіння гелікоптера у Броварах Київської області розглядають такі версії трагедії: порушення правил польоту; технічна несправність гелікоптера; умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

СБУ проводить комплекс слідчо-оперативних заходів, щоб встановити всі причинно-наслідкові зв’язки і деталі трагедії.

Падіння гвинтокрила у Броварах

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. У цей час в садочку перебували діти та співробітники закладу. Одразу після цього їх евакуювали.

Також читайте Монастирський розбився в авіакатастрофі в Броварах: що відомо про загиблого голову МВС

За останніми даними, відомо про 16 загиблих, серед яких 3 дітей. У медзакладах перебуває 30 поранених, зокрема — 12 дітей.

У ДСНС повідомили, що розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкові автомобілі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС. Зокрема, загинули міністр МВС Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін та держсекретар Юрій Лубкович.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

Усі обставини аварії будуть детально розслідувані – для цього створюють спеціальну групу, заявив прем'єр Денис Шмигаль.

Генпрокурор України Андрій Костін повідомив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила. Він наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем.

Загибель керівництва МВС – важка втрата, але заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що міністерство працює у штатному режимі і продовжує забезпечувати безпеку в містах і на оборонних рубежах нашої країни. Тимчасово виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ буде один із заступників Монастирського.

Читайте також: