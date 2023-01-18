Падіння гвинтокрила з Монастирським, Єніним та Лубковичем: стало відомо, хто тепер очолить МВС

Нового голову МВС оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів.

Після трагедії у Броварах, де зранку 18 січня в авіакастрофі загинув, зокрема, голова МВС Денис Монастирський, тимчасово виконувати обов’язки міністра внутрішніх справ буде один із заступників.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності Сергій Іонушас в ефірі телемарафону.

Згідно з процедурою, тимчасово виконуючим обов’язки міністра МВС стане один із заступників Монастирського. Хто саме - наразі невідомо.

Також читайте Монастирський розбився в авіакатастрофі в Броварах: що відомо про загиблого голову МВС

Також, згідно із законодавством, нового міністра внутрішніх справ оберуть після узгодження відповідної кандидатури комітетом Верховної Ради з правоохоронної діяльності та голосування нардепів

Кандидатуру нового міністра повинен внести до Верховної Ради премʼєр-міністр.

Заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко в ефірі телемарафону повідомив, що, попри трагедію, МВС України працює у штатному режимі і продовжує забезпечувати безпеку у містах і на оборонних рубежах нашої країни.

У Броварах розбився гвинтокрил ДСНС

Зранку 18 січня у Броварах на Київщині поруч із дитячим садком та житловим будинком впав гвинтокрил. Під час трагедії у садку перебували діти та співробітники закладу.

У ДСНС повідомили, що розбився їхній гвинтокрил ЕС-225 (бортовий номер 54). Він пошкодив дитячий садочок, скління у 14-поверховому житловому будинку та три легкових автомобілі.

Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомив, що внаслідок падіння гвинтокрила загинуло керівництво МВС.

За останніми даними, відомо про 18 загиблих, серед яких 3 дітей. Повідомляється про щонайменше 29 поранених, зокрема — 15 дітей. Наразі на місці трагедії працюють слідчі та експерти.

Генпрокурор Андрій Костін повідомив, що правоохоронці розглядають всі можливі версії падіння гвинтокрила. Він наголосив, що справа перебуває під його особистим контролем.

Джерела ТСН.ua в правоохоронних органах повідомили, що наразі ані підтвердження, ані спростування версії щодо можливого теракту або замаху на державних діячів, немає. Якщо на це будуть підстави, то СБУ буде розслідувати цю справу за відповідним кримінальним провадженням.

Також читайте Падіння гвинтокрила у Броварах: мер міста розповів деталі катастрофи

Наразі про причини падіння гвинтокрила говорити зарано, каже речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, є кілька факторів, через які може статися катастрофа.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ у взаємодії з Нацполіцією України й іншими уповноваженими органами зʼясувати всі обставини того, що сталося.

Прем'єр Денис Шмигаль висловив співчуття родинам усіх загиблих і доручив створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії.

Читайте також: