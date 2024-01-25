Падіння Іл-76: Лубінець відповів, чи були українські військовополонені на борту літака

Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець не може підтвердити, що на борту російського Іл-76, який впав у Бєлгородській області, були українські військовополонені, про що заявило Міноборони РФ.

Про це уповноважений ВР з прав людини сказав в ефірі телемарафону.

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"За моєю інформацією, я не можу сказати ствердно, що там дійсно були військовополонені. По тому аналізу фото і відео, які ми побачили в Мережі, якщо б там були тіла, знову ж я не експерт, але якщо б у росіян були якісь фото чи відео, що там були наші військовополонені, то вони б їх вже використали", - вважає він.

Лубінець наголосив, що Україна наразі не побачила жодних ознак того, що на військовому літаку перебувала така велика кількість військовополонених, про яку заявляла російська сторона.

На його думку, це заздалегідь спланована інформаційна кампанія Кремля проти України.

"Мене сильно здивувала така швидка реакція з боку РФ. В мене виниклі паралелі з Оленівкою. Таке ж саме намагання звернутись до наших стратегічних партнерів, у такий спосіб дискредитувати військову допомогу. У мене дежавю, ми це вже проходили", - зазначив він.

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