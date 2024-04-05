Падіння Іл-76 під Бєлгородом: Москва ігнорує звернення щодо "загиблих військовополонених"

Україна не отримала від Росії відповіді щодо звернення щодо списків "загиблих українських військовополонених", які нібито були на борту Іл-76 під час аварії в Бєлгородській області

Про це в інтерв’ю "Суспільному" сказав омбудсмен Дмитро Лубінець.

Він каже, що після оприлюднення російськими пропагандистами списків українських військовополонених, які нібито були на борту Іл-76, направив лист російському омбудсмену Тетяні Москальковій. У ньому розписав по пунктах, що РФ відповідає за життя військовополонених, а також про готовність у будь-який час і день у визначеному місці прийняти тіла загиблих.

"На мій лист щодо надання списків я донині не отримав відповідь. Москалькова не може підтвердити, що список російських пропагандистів відповідає дійсності", - наголосив Лубінець.

За його словами, після цього були заяви, що нібито скоро буде передавання тіл, але "знову ми на них (тіла - Ред.) чекаємо".

"Україна ніколи не створювала перешкод щодо отримання тіл загиблих наших героїв і героїнь. А також ми ніколи не створювали перешкод щодо передачі тіл російських військовослужбовців", - наголосив Дмитро Лубінець.

Нагадаємо, 24 січня у Бєлгородській області РФ упав літак Іл-76. Інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблуново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей. Пізніше російські пропагандисти та Міноборони поширили інформацію, мовляв, на момент падіння літака у ньому перебували українські військовополонені.

В ГУР заявили, що оприлюднений РФ список – це дійсно українці, яких подавали на обмін. Україна змогла підтвердити це. Втім, голова розвідки Кирило Буданов наголосив, "поки що тіл ніхто не бачив".

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