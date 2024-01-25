Падіння Іл-76 у Бєлгородській області: розвідка припустила, що могло бути на борту 

На борту російського літака Іл-76, що 24 січня впав у Бєлгородській області, могли перебувати і ракети, і люди.

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов у коментарі Радіо Свобода.

"На борту могли бути як ракети для комплексу С-300, так і одночасно ракети і люди. Йдеться про великий військовий літак. Він був завантажений лише на третину, виходячи з їхніх слів. Чи був сенс використовувати саме цей борт? Також паралельно одночасно з ним були й інші літаки –-це АН-26 і АН-72 в просторі поруч із ІЛом, який зазнав авіатрощі. Багато обставин, які потребують розслідування і максимального вивчення", - розповів Юсов.

Представник ГУР наголосив, що за нормами міжнародного права саме держава, яка утримує військовополонених, є відповідальною за їхню безпеку. Зокрема, за транспортування до обміну.



"Україна всі умови і зобов’язання виконала. Ми можемо припустити будь-які сценарії, включно зі свідомою провокацією, також із використанням українських військовополонених фактично як живого щита для транспортування БК і озброєння для ракетних комплексів, які нищать українські міста", - каже Юсов.

Юсов припускає, що російські сили ППО могли сприйняти як ціль український розвідувальний БпЛА, але випущені ракети або розрахунок ПЗРК помилився і збив свій же літак.



"Станом на зараз ми можемо констатувати, що це фактично зона бойових дій. І, наприклад, в цей час і в цей день було активне застосування безпілотних літальних апаратів з обох боків. Зокрема, мова йде про застосування і Україною розвідувальних безпілотних літальних апаратів, які, в свою чергу, могли бути ціллю для засобів ППО і протиракетної оборони агресора. Власне це той сценарій, який уже неодноразово відбувався на Росії, коли так званий «дружній вогонь» знищував їхню авіацію: і транспортну, і військову. І ще раз наголосимо, що мова зараз йде саме про військовий літак, в якому полонених в принципі не повинно було бути", - наголосив він.

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Падіння Іл-76

24 січня у Бєлгородській області РФ впав літак Іл-76. Попередньо, інцидент стався в Корочанському районі в селі Яблоново. РосЗМІ стверджують, що на борту загалом було нібито близько 70 людей.

Російські ЗМІ та Міноборони поширили інформацію, що нібито на борту перебували українські військовополонені, яких перевозили нібито для обміну. Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими закликав відповідально ставитися до поширення чутливої інформації та користуватися лише офіційними джерелами.

Є припущення, що на борту вантажного Іл-76 були ракети С-300, якими окупанти обстрілюють Україну.

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