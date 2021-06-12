Падіння ліфту з українцями у Польщі: правоохоронці назвали причину

В результаті падіння ліфту травмувалися двоє українців.

У Польщі назвали причину падіння з 15-го поверху ліфта з українськими працівниками. Правоохоронці з'ясували, що він був технічно несправний.

Про це повідомляє tvn24.pl

Після падіння ліфтової кабіни з 15-поверху житлового будинку в Лодзі, в результаті якого травмувалися двоє українців, прокуратура почала розслідування.



У межах слідчих заходів правоохоронці двічі оглядали місце падіння ліфта і сам ліфт. Перевірка виявила, що протерлась одна з мотузок, до якої була прикріплена платформа де перебували люди.

Зараз прокуратура з'ясовує, чи достатньо роботодавець убезпечив своїх працівників, і чи не мала місце халатність.



Нагадаємо, що в багатоповерхівці в Лодзі обірвався і впав із висоти 15-го поверху ліфт, на кабіні якого перебували двоє українців. Вони саме виконували ремонт ліфтової шахти. В результаті падіння чоловіки 41 та 42 років отримали важкі травми і були доправлені до лікарні. Зараз життю старшого працівника нічого не загрожує, а за життя його молодшого на рік колеги лікарі продовжують боротися.

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