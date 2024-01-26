Падіння літака Іл-76: між Україною та РФ мав відбутися один з найбільших обмінів полоненими

Між Україною та РФ 24 січня повинен був відбутися обмін полоненими - і він мав стати одним із найбільших за час повномасштабного вторгнення. Проте Росія зірвала його після падіння літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив представник ГУР Андрій Юсов.

За його словами, оприлюднені росіянами списки українських військовополонених, які нібито перебували на борту літака, наразі вивчаються. Крім того, наша держава підтримує комунікацію з родичами бранців Кремля.

Проте скільки конкретно українських воїнів могли повернутися додому - невідомо.

"Ми не будемо надавати точної цифри щодо кількості військовополонених. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний, 50-й, але, на жаль, не відбувся", – сказав Андрій Юсов.

Окремо він підкреслив, що зараз триває робота по перевірці списків українських полонених, які нібито перебували на борту літака Іл-76. Прізвища, оприлюднені російськими пропагандистами, наразі вивчаються, триває також комунікація з родинами полонених.

Проте потрапляння цих списків у відкритий інформаційний простір - є частиною інформкампанії Кремля.

"Тобто списки, які з'являються через джерела російської пропаганди, вони з'являються для того, щоб протестувати та викликати реакцію. Коментувати їх ми не будемо", – підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, що навіть якщо на літаку ІЛ-76 не було українських полонених, його падіння є наслідком терористичної діяльності Росії.

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