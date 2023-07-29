Падіння мосту на Закарпатті: рух автомобілів через річку відновили

На місці обвалу мосту поблизу смт Тересва в Тячівському районі Закарпатської області напередодні ввечері було відновлено рух вантажного та легкового транспорту.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

"Поблизу смт. Тересва місцевою владою спільно з ДСНС завершено роботи по облаштуванню двох тимчасових автомобільних переправ через р. Тересва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відновлено рух легковиків та вантажного транспорту до 20 тонн трасою Н-09. Повідомляється, що для чергування на місці події від ДСНС залучено два рятувальники та одну одиницю техніки.

На Закарпатті 24 липня стався обвал трьох секцій транспортного мосту. / Фото: ДСНС

Відновлено рух легковиків та вантажного транспорту до 20 тонн трасою Н-09.

Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.

У Державному агентстві відновлення та розвитку інфраструктури України кажуть, що міст був аварійний. Його звели ще 1957 року – відтоді він жодного разу капітально не ремонтувався. Проїзд мостом підтримувався виключно в межах експлуатаційного утримання.

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