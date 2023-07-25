Падіння мосту на Закарпатті: рятувальники зводять тимчасову переправу

Рятувальники ліквідовують наслідки аварії.
На місці обвалу мосту Тячівському районі Закарпатської області рятувальники встановлюють механізовану переправу.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
"Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.
Зазначається, що комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".
До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.
Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.