Падіння мосту на Закарпатті: рятувальники зводять тимчасову переправу

На місці обвалу мосту Тячівському районі Закарпатської області рятувальники встановлюють механізовану переправу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

"Особовим складом ДСНС проводяться заходи щодо підготовки місця для встановлення важкого механізованого мосту ТММ-3М1 та підготовки з’їзду з дорожнього полотна автомобільної дороги Н-09 "Мукачево-Рогатин" з обох сторін мосту.

Зазначається, що комунальними службами здійснюється навантаження та підвіз піщано-гравійної суміші для підсипки з’їзду на місця встановлення механізованих мостів".

До ліквідації наслідків аварії залучено 21 одиниця техніки та 43 особи.

На Закарпатті встановлюють тимчасову переправу на місці, де обвалився міст.

Нагадаємо, у Закарпатській області у понеділок, 24 липня, стався обвал трьох секцій транспортного мосту між селищем Тересва та с. Бедевля Тячівського району. Через це постраждало 5 людей, серед яких є двоє дітей.

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