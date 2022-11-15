Падіння ракет РФ у Польщі: в країні проводять консультації щодо ст. 4 НАТО та підвищують бойову готовність

У Польщі на Радбезі розглянули подію з падінням російської ракети на їхню територію.

Стали відомі результати засідання Бюро національної безпеки Польщі з приводу потрапляння російських ракет на територію країни .

Про це повідомляє Бюро національної безпеки Польщі.

Присутні обговорили подію на кордоні з Україною, внаслідок чого загинули двоє громадян Польщі. Зараз Польща проводить консультації за ст. 4 НАТО.

"Президент Анджей Дуда поспілкувався з генсеком НАТО. Перевіряємо, чи можна розпочати консультації за ст. 4 Альянсу", - сказав Яцек Севера, голова Бюро національної безпеки.

В статті 4-й НАТО йдеться про те, що: "Сторони консультуються одна з одною кожного разу, коли, на думку будь-якої зі Сторін, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі Сторін перебувають під загрозою", Стаття не передбачає військової участі інших країн НАТО.

Також повідомляється, що в Польщі підвищили військову готовність.

"У зв'язку з ситуацією, що відбулася, запущені процедури, які передбачені в такій ситуації, зокрема вирішено підвищити боєздатність деяких військових підрозділів на території Польщі, а також інших служб на території нашої країни", - сказав за підсумками засідання Бюро національної безпеки Польщі прессекретар уряду країни Петро Мюллер.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, вдень Росія обстріляла територію України ракетами. Поцілено в об'єкти енергетичної інфраструктури. Також стало відомо, що на територію села Пшеводув Республіки Польща впали російські ракети. Як результат, зруйновано фермерське господарство та загинули двоє чоловіків, які перебували на його території.

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