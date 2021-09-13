Паелья зі золотистим стафілококом: стала відомою причина масового отруєння дітей у Хмельницькому

Паелья зі золотистим стафілококом: стала відомою причина масового отруєння дітей у Хмельницькому

У чотирьох працівників кухні у навчальному закладі виявлено збудника інфекції.

Масове захворювання понад 90 дітей у навчальному закладі у Хмельницькому було спричинене вживанням страв зі збудником інфекції — золотистим стафілококом.

Про це повідомили в понеділок, 13 вересня, у пресслужбі Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Хмельницькі медики нагадали, що у період з 8 до 10 вересня за екстреною медичною допомогою з ознаками харчової токсикоінфекції та гастроентероколітів звернулися 93 особи.

"Захворіли 92 дитини молодших класів НВО № 1 та 1 мама, котра заразилася контактно-побутовим шляхом від своєї хворої дитини”, - йдеться у повідомленні.

Як засвідчили результати аналізів, у 4 працівників персоналу харчоблоку було виявлено золотистий стафілокок, який викликав кишкову інфекцію.

“Під час приготування їжі відбулося обсіменіння сировини та продуктів: із 12 зразків харчових продуктів у 3 стравах – золотистий стафілокок (паелья, шніцель та інші); із 60 змивів у 27 зразках – золотистий стафілокок”, - уточнили медики.

Наразі серед тих, хто став жертвою інфекції, 15 лікуються у Хмельницькій інфекційній лікарні (14 дітей, 1 дорослий) та 78 проходять лікування амбулаторно.

Нагадаємо, раніше у Вінницькій області внаслідок отруєння померли двоє сестер віком 4 і 13 років.

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