Пахло горілим, пасажири вдягали кисневі маски: літак "Київ-Батумі" поламався одразу після зльоту (відео)

Пасажири в Мережі пишуть, що їм під час польоту повідомили про можливу про розгерметизацію салону.

Літак авіакомпанії SkyUp, що виконував рейс PQ421 за маршрутом "Київ-Батумі", повернувся назад в аеропорт "Бориспіль". У компанії SkyUp повідомили, що це сталось "через позаштатну ситуацію".

Про це SkyUp повідомила в Facebook.

"Ми дбаємо про безпеку пасажирів, тому після виникнення позаштатної ситуації на борту досвідчений екіпаж згідно з міжнародними правилами повернувся в найближчий аеропорт", - повідомили в SkyUp.

В авіакомпанії також запевнили, що пасажири вилетять до Батумі іншим літаком, а цей перевірять технічні спеціалісти. Також в SkyUp додали, що забезпечують пасажирів напоями та харчуванням.

Натомість в коментарях під дописом пасажири рейсу "Київ-Батумі" розповідають про пережите. За їхніми словами у салоні літака пахло горілим, а їм повідомили про можливу розгерметизацію салону. Також пасажири опублікували відео, на яких видно, що люди одягнені в кисневі маски.

Літак компанії SkyUp "Київ-Батумі" після зльоту через аварійну ситуацію повернувся назад у аеропорт: з’явились відео із салону

"Припинила працювати система кондиціонування повітря. По салону поширився сильний запах. Пахло горілою ізоляцією", - пише один із пасажирів літака. Згодом чоловік додав, що він із дружиною відмовилися від польоту через страх за своє життя.

Інша пасажирка в коментарях повідомляє, що інформацію про забезпечення їжею не відповідає дійсності.

Нагадаємо, в аеропорту Одеси екстрено посадили пасажирський літак.

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