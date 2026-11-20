ВАКС оголошує вирок Сергію Кузьміних / © скриншот з відео

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У п’ятницю, 20 листопада, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив вирок народному депутату Сергію Кузьміних у справі про корупцію під час закупівель медичного обладнання на Житомирщині. Його визнали винним у зловживанні впливом і призначили покарання у вигляді 3 років і 6 місяців позбавлення волі.

Про це повідомила пресслужба ВАКС.

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За матеріалами слідства, народний депутат за грошову винагороду допомагав приватним компаніям перемагати в тендерах на постачання медичного обладнання.

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«Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила вирок, яким визнала народного депутата України винуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України», — йдеться у повідомленні.

Окрім ув’язнення, суд позбавив Кузьміних права обіймати певні посади строком на три роки. Також йому залишили запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та продовжили дію процесуальних обов’язків.

Зокрема, нардеп має з’являтися за кожним викликом до суду, повідомляти про зміну місця проживання або роботи, здати на зберігання документи для виїзду за кордон та носити електронний засіб контролю.

Адвокат Кузьміних заявив про намір оскаржити вирок

Один із адвокатів нардепа Володимир Красовський у коментарі «Суспільному» заявив, що сторона захисту не погоджується з рішенням суду та подаватиме апеляцію після ознайомлення з повним текстом вироку.

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«Наша позиція така: агент Катерина Сікорська, яка вже двічі фігурувала у справах з народними депутатами, створила бутафорну злочинну організацію, і з серпня по грудень 2021 року без будь-якої реєстрації кримінального провадження ходила до Кузьміних і пропонувала йому неправомірну вигоду. Суд порахував, що це є злочином», — сказав Красовський.

За словами адвоката, його підзахисний не брав до рук і не бачив пакета з грошима, а на записах, за твердженням захисту, не було повідомлено про його вміст та призначення.

«Ми категорично не погоджуємося з позицією суду. Ми ознайомимося з повним текстом вироку, подивимося, що суд написав, і, виходячи з цього формуватимемо свою правову позицію та подаватимемо апеляцію», — наголосив адвокат.

У ВАКС уточнили, що вирок ухвалили з окремою думкою одного із суддів. Його можна оскаржити протягом 30 днів із дня проголошення, подавши апеляційну скаргу через ВАКС до Апеляційної палати суду.

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Нагадаємо, у червні детективи НАБУ затримали Кузьміних на виконання ухвали Вищого антикорупційного суду, бо той не з’являвся на судові засідання у справі про корупцію на тендерах щодо медичного обладнання на Житомирщині. Викрили його на корупції ще 2022 року, але упродовж майже чотирьох років він часто не з’являвся на судові засідання.

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