Пахомов: історія про моє «затримання» — фейк, а НАБУ чинить тиск на бізнес, що оновлює Укрзалізницю

Руслан Пахомов

Український підприємець

заявив, що Національне антикорупційне бюро України здійснює тиск на бізнес, який позбавив Укрзалізницю залежності від російських технологій.

Про це він написав у своєму дописі у Facebook .

За словами Пахомова, лише цього місяця на Укрзалізниці сталося понад десяток сходів рухомого складу з рейок. Він наголошує, що про більшість інцидентів суспільство не дізнається, оскільки інформацію, за його словами, свідомо приховують. Підприємець вважає, що залізнична інфраструктура нині перебуває у критичному стані через багаторічну недбалість і використання обладнання російського виробництва. Навіть після 2014 року, стверджує він, ремонт і гарантійне обслуговування здійснювалися через українську проксі-компанію, що працювала з російськими постачальниками.

Пахомов пояснює, що у 2022 році група українських інженерів ініціювала створення власної діагностичної екосистеми для колій. У 2023 році з’явився повноцінний український продукт, який пройшов усі випробування в Укрзалізниці й довів ефективність. Він підкреслює, що розробку виконали без залучення коштів держбюджету. За рік нове обладнання почало замінювати старі російські прилади, було оснащене GPS та передавало дані напряму на сервер, виключаючи можливість фальсифікацій.

Саме після цього, за його словами, до партнерів компанії прийшли детективи НАБУ. Обшуки відбувалися з грубими порушеннями — телефони вилучали без опису, документи забирали пакетами, не пояснюючи мотивів дій. Пахомов порівнює цю ситуацію з кейсом Archer, коли українську компанію, що розробляла продукцію для військових, також звинувачували без доказів.

Він вважає, що антикорупційні органи фактично переслідують не тих, хто зловживає, а тих, хто усунув російський вплив із критичної інфраструктури. На думку підприємця, НАБУ дискредитує проєкт, який сам по собі є антикорупційним, адже нові прилади здатні показати реальний стан колій і викрити тих, хто роками розкрадав мільярди на ремонтах.

Далі події набули особистого характеру. Пахомов розповів, що минулого четверга, під час планової зустрічі в Офісі Генерального прокурора, детективи НАБУ провели обшук його автомобіля просто під стінами будівлі. Через годину після цього десятки російських медіа поширили фейкову новину про його «затримання». Підприємець переконаний, що час і місце акції були обрані свідомо.

Він повідомив, що його команда провела власне розслідування і встановила, що фейк спочатку з’явився у телеграм-каналах, потім його підхопили російські ЗМІ та низка дрібних замовних ресурсів в Україні. За словами Пахомова, все виглядало як спланована інформаційна атака: телеграм-канали запускають історію, російські медіа її розганяють, а далі формується ланцюг цитувань і хвиля чуток. Він також зазначив, що того ж дня деякі ресурси запропонували «платно розмістити спростування».

Підприємець називає такі дії «демонстрацією страху системи перед змінами» і додає, що після свого публічного звернення очікує нового тиску: більше фейків, перекручень і маніпуляцій. На його думку, мовчати означає дозволяти тиску на український бізнес стати новою нормою.

Пахомов наголошує, що все це не має нічого спільного з боротьбою з корупцією, адже справжньою метою таких дій є збереження старих схем і придушення ініціатив, які можуть змінити систему.

