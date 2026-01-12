"Пакунок малюка" 2026: що нового отримають батьки новонароджених

Пакунок малюка / © zoda.gov.ua

Реклама

У 2026 році молоді батьки отримають оновлений "Пакунок малюка" з додатковим інформаційним матеріалом про Календар щеплень, що допоможе ефективно планувати вакцинацію та стежити за здоров’ям новонароджених.

Про це повідомило Міністерство охорони здоров’я України.

У новому випуску «Пакунку малюка» будуть включені детальні матеріали, що пояснюють, у якому віці та яку саме вакцину необхідно вводити дитині, а також як правильно організовувати візити до педіатра. За даними МОЗ, перші місяці життя дитини є критично важливими для ухвалення правильних рішень щодо здоров’я, а перевірена інформація допомагає знизити тривожність батьків та запобігти поширенню дезінформації.

Реклама

В оновленому Календарі щеплень зазначено, що процес вакцинації починається ще у пологовому будинку. Наприклад, щеплення проти туберкульозу (БЦЖ) проводиться протягом перших 24 годин після народження. Це дозволяє мамам та новонародженим раніше виписуватися додому, якщо їхній стан здоров’я задовільний.

Подальший графік вакцинації передбачає

2 місяці — перша доза інактивованої вакцини проти поліомієліту та комбінованої вакцини проти гепатиту В, кашлюку, дифтерії, правця і Hib-інфекції;

4, 6 та 18 місяців — наступні етапи щеплень;

1 рік і 4 роки — вакцинація проти кору, паротиту та краснухи (КПК).

МОЗ наголошує, що вакцинація залишається найбільш ефективним способом захисту дітей від серйозних інфекційних хвороб. Надання актуальної інформації у «Пакунку малюка» сприятиме підвищенню рівня поінформованості батьків і допоможе забезпечити здоров’я новонароджених у перші роки життя.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уряд ухвалив постанову про відновлення грошової компенсації за «пакунок малюка", яка була тимчасово призупинена від 1 січня 2025 року.