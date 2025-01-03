"Пакунок пораненого" для військовослужбовців: що він міститиме

Міноборони у 2025 році запровадить видачу "Пакунку пораненого" для військовослужбовців, які проходять лікування.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони у Telegram.

Пакунок включатиме:

адаптивний одяг;

засоби особистої гігієни першої потреби.

Заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник зазначив, що пріоритетними напрямами на 2025 рік залишаються покращення системи харчування та запровадження додаткових фінансових стимулів для військових.

"Ці ініціативи є лише частиною системних змін, які ми плануємо реалізувати. Вони покликані не лише підтримати наших військових сьогодні, але й створити основу для їхнього захисту, розвитку та впевненого майбутнього", – зазначив Сергій Мельник.

Нагадаємо, нині триває робота над розробленням адаптивного одягу для поранених військових та спеціалізованого одягу для жінок-військовослужбовиць, що має забезпечити зручність і функціональність.

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