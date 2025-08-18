Пакунок школяра: батьки першокласників отримають 5 000 грн через "Дію"

Першокласники / © УНІАН

В Україні уряд запустив програму «Пакунок школяра«, за якою батьки першокласників отримають одноразову допомогу в розмірі 5 000 грн через застосунок „Дія“.

Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

Згідно з програмою, кошти можна витратити на канцелярію, дитячий одяг та взуття. Допомога призначена для батьків та законних представників дітей, які вже зараховані до 1 класу.

Отримати виплату просто: після зарахування дитини батьки отримають push-сповіщення в «Дії». Далі потрібно зайти у розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра», обрати дитину, оформити заяву про допомогу, вибрати Дія.Картку для зарахування грошей або відкрити її в банку-партнері, перевірити дані та підтвердити заяву Дія.Підписом.

Подати заяву можна до 15 листопада 2025 року. Як зазначають у Кабміні, ця ініціатива демонструє, як цифрова держава спрощує доступ до допомоги для родин у важливі моменти життя дитини.

