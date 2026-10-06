Не проґавте 5 000 грн: до 1 листопада ще можна подати заявку на виплату

Школа / © Credits

Реклама

Батьки дітей, які цього року пішли до першого класу, ще мають можливість отримати державну виплату в розмірі 5 000 гривень за програмою «Пакунок школяра». Подати заяву на допомогу можна до 1 листопада.

Про це повідомляє «Дія».

Реклама

“Пакунок школяра”: як отримати 5 000 грн

Оформити виплату можна онлайн через застосунок «Дія». Для цього необхідно зайти в розділ «Сервіси» → «Допомога від держави» → «Пакунок школяра», обрати дитину, яка навчається у першому класі, та відкрити Дія.Картку з рахунком «Турбота для дитини», якщо її ще немає.

Реклама

Після цього потрібно вибрати картку для зарахування коштів, перевірити зазначені дані та підписати заяву за допомогою «Дія.Підпису».

Зазначається, що державні виплати на дітей зараховуються на спеціальний рахунок «Турбота для дитини» Дія.Картки.

Програму «Пакунок школяра» реалізують за ініціативи президента України. До її впровадження залучені Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності, Міністерство цифрової трансформації, Міністерство освіти і науки та Пенсійний фонд України за підтримки міжнародних партнерів.

Раніше йшлося про те, що за програмою «Пакунок школяра» батьки першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 000 грн. Кошти дозволено витрачати на канцтовари, книжки, дитячий одяг і взуття — оплатити покупки можна в магазинах, які беруть участь у програмі.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів