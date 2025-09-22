"Пакунок школяра": як українські родини витрачають кошти від держави

Першокласники / © Freepik

Реклама

Наразі 70,5% «першачків» вже скористалися програмою «Пакунок школяра» від держави. Понад 600 мільйонів вже витрачено на допомогу родинам.

Про це ТСН.ua повідомила заступниця Міністра цифрової трансформації з розвитку екосистеми цифрових та офлайн персоналізованих сервісів Валерія Коваль.

Для довідки: «Пакунок школяра» — програма, за якою родини отримують 5 000 гривень на підготовку дитини до школи. Батьки першокласника чи першокласниці мають право використати ці гроші на одяг, взуття, канцелярію, книги тощо. При цьому визначається чіткий перелік магазинів, де можна витратити кошти.

Реклама

«Загальний обсяг фінансування програми становить 1,22 мільярда гривень. Станом на першу декаду вересня використано 54,5% цього бюджету. Це вже дало можливість профінансувати більше ніж 103 тисячі заяв, а гроші в обсязі понад 664 мільйони гривень вже дійшли до українських родин», — стверджує Коваль.

На що найчастіше витрачали кошти

За даними Мінсоцполітики, найчастіше батьки витрачають отримані кошти на:

одяг — 83 мільйони гривень;

канцелярія — близько 68 мільйонів.

Як підрахували, вже 223 з 664 мільйонів вже витрачені на підготовку школярів до навчання.

Як оформити підтримку

Українцям пропонують скористатися пропозицією до 15 листопада. Подати заяву можна у Пенсійному фонді, але ще простіше це зробити через «Дію». Так, слід виконати кілька кроків:

Реклама

Оновити застосунок «Дія» та авторизуватися;

Перейти у розділ «Сервіси» — «Допомога від держави» — «Пакунок школяра»;

Обрати дитину, на яку треба оформити заяву;

Заповнити заяву на допомогу.

Виплати здійснюються на Дія.Картку, яку можна відкрити в одному з банків-партнерів — ПриватБанк, Monobank, Банк Кредит Дніпро або Абанк. Зазначається, що скористатися коштами потрібно протягом 180 днів із моменту зарахування.

Нагадаємо, Кабмін 7 липня ухвалив рішення про запуск нової виплати для українських родин. Вона отримала назву «Пакунок школяра». Це грошова допомога на придбання необхідних речей для першокласників.

Йдеться про суму у 5 000 грн на купівлю: канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття. Важливо, що підтримка стосується тих, хто відправляє свою дитину до першого класу у форматі офлайн.