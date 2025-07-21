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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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104
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1 хв

Охоплене вогнем авто заїхало на СТО в Івано-Франківську: відео, як BMW згоріло вщент

В Івано-Франківську стався неймовірний інцидент, який потрапив на камери спостереження: палаюче BMW заїхало прямо на територію станції техобслуговування.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Палаюче авто заїхало на СТО в Івано-Франківську

Палаюче авто заїхало на СТО в Івано-Франківську / © скрін з відео

Вранці 21 липня в Івано-Франківську стався надзвичайний інцидент: на територію однієї зі станцій техобслуговування по вулиці Надрічній заїхав палаючий автомобіль. Подія, зафіксована камерами спостереження, швидко облетіла місцеві ЗМІ.

Про це пише видання «Galka».

Близько 9:47 ранку водій заїхав на СТО на палаючому BMW. Згідно з відеозаписом, полум’я вже було видно з-під днища автомобіля. Працівники станції техобслуговування негайно кинулися гасити вогонь за допомогою вогнегасників. Однак, їхні спроби виявилися марними.

Вже о 9:50 вогонь повністю охопив автомобіль, перетворивши його на палаючу руїну. Пізніше на місце події прибули пожежники, але до того часу автомобіль вже згорів вщент.

Нагадаємо, 20 липня, у Рівненському районі сталася ДТП поблизу села Антонівка Березнівської громади. Попередньо встановлено, що водій автомобіля Volkswagen виїжджав із другорядної дороги на головну трасу.

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