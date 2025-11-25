- Дата публікації
Палають кілька поверхів: ракета РФ влучила в багатоповерхівку в Запоріжжі (фото)
Внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя зафіксовано влучання у багатоповерховий житловий будинок.
Ввечері вівторка, 25 листопада, російська армія знову атакувала Запоріжжя, у місті пролунали вибухи. За попередньою інформацією, зафіксовано пряме влучання ракети в житловий багатоповерховий будинок.
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
За його інформацією, масштабна пожежа охопила кілька поверхів. Наразі всі рятувальні служби працюють на місці події, інформація щодо постраждалих уточнюється.
Пряме влучання і наслідки
Іван Федоров оперативно поінформував мешканців про атаку, підтвердивши, що ворог знову вдарив по цивільній інфраструктурі міста. Влучання відбулося безпосередньо в багатоповерховий житловий будинок, що є черговим доказом терористичних методів ведення війни з боку Російської Федерації.
На місці удару миттєво виникла сильна пожежа, яка швидко поширилася на кілька поверхів будівлі.
«Є влучання у житловий будинок. Пожежа на кількох поверхах», — повідомив очільник Запорізької ОВА.
Рятувальники та пожежники негайно прибули на місце, щоб локалізувати загоряння і розпочати пошуково-рятувальні роботи.
Робота служб та уточнення даних
На момент публікації матеріалу інформація щодо кількості жертв і поранених усе ще збирається та уточнюється. Іван Федоров зазначив, що всі відповідні служби, зокрема медики та правоохоронці, працюють на місці події, щоб надати допомогу постраждалим, оцінити масштаби руйнувань і задокументувати наслідки воєнного злочину.
Влада закликала мешканців міста залишатися в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги та не поширювати фото й відео з місця влучання до офіційних повідомлень.
UPD: пізніше стало відомо, що в місті внаслідок «прильотів» пошкоджено щонайменше чотири багатоповерхівки, а також промисловий об’єкт і магазин.
«Внаслідок ворожої атаки пошкоджені щонайменше 4 багатоповерхові будинки в різних районах Запоріжжя. Зайнялися підприємство та магазин», — написав Федоров.
За попередньою інформацією, поранень зазнали двоє людей. Наразі про їхній стан не повідомляється.
Нагадаємо, обстріл Києва залишив місто без частини громадського транспорту. Тимчасово зменшено випуск маршрутних таксі, пошкоджено близько 70 одиниць транспорту, деякі маршрути працюють з обмеженнями.