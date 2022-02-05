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Палали 100 "квадратів": на Дніпропетровщині за півтори години згорів житловий будинок

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Палали 100 "квадратів": на Дніпропетровщині за півтори години згорів житловий будинок

ДСНС у Дніпропетровській області

Що саме спричинило пожежу, поки що невідомо.

У Нікополі на Дніпропетровщині вночі 5 лютого згорів житловий будинок. Вогонь охопив 100 "квадратів" території.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.

Як стало відомо, подія сталася на вулиці Софіївській. Там спалахнув дах житлового одноповерхового будинку. За лічені секунди вогонь охопив площу у 100 квадратних метрів і пошкодив перекриття будівлі та покрівлю.

Що саме спричинило пожежу, поки що невідомо. Вогонь рятувальникам вдалося загасити за півтори години. Встановлюються всі деталі того, що сталося.

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