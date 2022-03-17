Палали та диміли: ЗСУ зупинили колони техніки у Харківській області (відео)

Палали та диміли: ЗСУ зупинили колони техніки у Харківській області (відео)

Українські військові вміло зупини ворога.

Українські військові зупинили колони техніки російських військових в напрямку Кам'янки Харківської області.

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Про це сьогодні, 17 березня, повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

"Колони техніки нового 437-го навчального полку та батальйонно-тактична група 26-го танкового полку 47-ої танкової дивізії ЗС РФ рухалися в напрямку Кам'янки Харківської області. Однак противник був вміло зупинений нашими воїнами", - повідомив він.

Нагадаємо, за словами голова Харківської ВЦА Олега Синєгубова, Харків продовжує тримати оборону, а Збройні Сили України надійно утримують свої позиції і не дають просунутися ворогу.