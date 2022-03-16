Палали житлові будинки та пожежні частини: голова Луганської ОВА повідомив про ситуацію в області

Палали житлові будинки та пожежні частини: голова Луганської ОВА повідомив про ситуацію в області

Окупанти продовжують бити по об’єктах критичної інфраструктури

Сьогодні війська рф влучили в адмінбудівлю підприємства зв’язку, людей врятовано, повідомив голова Луганської обладміністрації Сергій Гайдай.

"Агресор не перестає руйнувати наші домівки – цілі райони міст області. І поки співробітники ДСНС намагаються врятувати людей та будівлі після обстрілів, росіяни посилюють вогонь. Навіщо? Щоб примножити страх людей, зламати віру, припинити роботу рятувальників. Тобто зробити усе, щоб люди цілодобово перебували у небезпеці", – сказав він.

Гайдай також наголосив, що пожежні, яких катастрофічно не вистачає на таку кількість займань внаслідок ворожих обстрілів, працюють доки не опиняються під відкритим обстрілом, а потім повертаються – ще і ще.

Так, у Попасній сьогодні було зруйновано приватний будинок – під завалами опинилися люди. Рятувальникам вдалося одразу врятувати одну людину, однак роботи довелось призупинити через повторний вогонь росіян.

Крім того, у Попасній пошкоджені будівлі двох пожежних частин.

Російська армія продовжує бити по об’єктах критичної інфраструктури – сьогодні вони влучили у будівлю "Укртелекому", де рятувальники працюють й дотепер – полум’ям охоплено близько 1000 квадратних метрів. Всіх людей, які там знаходилися, евакуювали.

У Сєвєродонецьку унаслідок російського вторгнення палали будинки по вулицях Курчатова, Новікова, Вілесова, проспекту Гвардійський, у Сиротиному.

У Рубіжному – по вулицях Менделєєва, Радянська, Хіміків, Визволителів, Залізнодорожня, Шкільній тощо.

Нагадаємо, у смт Чкаловське (Харківська область) російські військові вбили 30-річного чоловіка та вкрали його машину.

Про це повідомили у прокуратурі Харківської області.

Військослужбовці ЗС РФ зайшли до гаражу 30-річного місцевого мешканця. Побачивши чоловіка, один із російських військових здійснив у нього постріл з автоматичної зброї. Чоловік помер на місці.

Після цього окупанти забрали у померлого телефон, гроші, заволоділи його автомобілем Volkswagen та втекли.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури слідчими СВ Управління СБ України в Харківській області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Досудове розслідування триває.